Def: Cpi-Cottarelli, deficit al 10,2%, debito al 159,6%

ROMA, 27 MAR - Il deficit potrebbe raggiungere quest'anno il 10,2% del Pil, superiore di 50 miliardi e 3,2 punti percentuali rispetto alle ultime stime del governo indicate nell'aggiornamento del Def. Con una crescita al 3.5% e il peggioramento del deficit, il debito pubblico salirebbe ancora, fino al 159,6%. Sono le previsioni su deficit e debito pubblico realizzate da Carlo Cottarelli e Giulio Gottardo per l'Osservatorio dei conti pubblici italiani (Cpi) dell'Università Cattolica di Milano. "La seconda e la terza ondata di Covid-19 - è scritto nelle stime - hanno peggiorato le prospettive per l'economia italiana e per i conti pubblici del 2021". (ANSA).