Borsa: bene Milano (+0,7%) con i petroliferi, guadagna Tim

MILANO, 26 MAR - Giornata chiusa in positivo (+0,7%) e senza troppi sbalzi per Piazza Affari, con petroliferi e semiconduttori a farla da padrone, come nel resto d'Europa. A Milano forti i guadagni di Tenaris (+3,6%), Saipem (+1,3%) e Eni (+1,1%), col greggio che ha accelerato la corsa a sera (+4,4%) a 61,1 dollari al barile, mentre il canale di Suez resta bloccato e alcuni analisti sottolineano quanto possa pesare sull'approvvigionamento di molte merci dall'Asia verso l'Europa, compresi cereali e auto. Hanno patito i componenti, come Pirelli (-0,7%). Bene queste ultime a Milano, soprattutto Ferrari (+2,1%), ma anche Stellantis (+1,6%). In forma anche Tim (+3,4%) e Atlantia (+1,6%), in attesa dell'assemblea di Aspi di lunedì. Tra i titoli in rialzo Poste (+0,8%). In gran parte positive, ma meno convinte le banche, con lo spread stabile, chiuso a 96,4 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,61%. Lievi guadagni per Intesa e Unicredit (+0,1), praticamente piatte Bper (+0,05%) e Fineco (-0,04%), in calo Banco Bpm (-0,3%). In rosso i farmaceutici, da Diasorin (-2,3%) a Recordati (-0,2%). Male Inwit (-0,5%) e nel lusso Moncler (-05%). Fuori dal listino principale in calo titoli dell'editoria, come Monrif (-3,8%), Il Sole 24 Ore (-3,7%) e Class Editori (-3,7%). Corsa invece per la società d'intermediazione Conafi (+22,6%) e l'immobiliare Risanamento (+10%). (ANSA).