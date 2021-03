Alitalia: fonti, dialogo con Ue positivo ma soluzione lontana

BRUXELLES, 26 MAR - L'intensificarsi delle discussioni sul dossier di Alitalia tra la Commissione Ue e il nuovo governo è positivo perché mostra la volontà da parte di tutti di trovare soluzioni, ma il percorso è lungo e c'è ancora tanto da fare prima di arrivare a una soluzione che garantisca una vera discontinuità economica per la newco Ita. Si apprende a Bruxelles da fonti vicine al dossier. Il trasferimento degli asset tramite gara pubblica non è una condizione di per sé essenziale per dimostrare la discontinuità ma, spiegano le fonti, senza una gara servono elementi che dimostrino che Ita sia una società completamente nuova e indipendente. (ANSA).