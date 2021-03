Spread Btp-Bund: chiude stabile a 96,4 punti

MILANO, 26 MAR - Chiusura stabile a 96,4 punti per lo spread tra Btp e Bund, rispetto alla chiusura a 96,3 punti del giorno precedente. Nell'ultima seduta di settimana ha aperto a 97 punti base, toccando i 97,7 punti a fine mattina e in minimo di 95,24 punti poco dopo l'apertura. Il rendimento del decennale ha chiuso allo 0,61% rispetto allo 0,60% del giorno precedente. In giornata ha toccato un minimo dello 0,58% poco dopo l'apertura e un massimo dello 0,63% intorno alle 13 (ANSA).