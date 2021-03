Borsa: Milano rallenta con le banche e le utility

MILANO, 26 MAR - Piazza Affari (+0,3%) rallenta rispetto all'avvio di seduta con le banche e le utility. Ben intonati i titoli legati al petrolio, con il greggio che recupera dopo il calo dei giorni scorsi. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedesco che si attesta a 97 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,63%. Sugli scudi Tenaris (+2,1%). Bene anche Eni e Saipem (+1%). Si mettono in mostra le auto con Ferrari (+1,4%), Cnh (+0,8%) e Stellantis (+0,4%). Tonica Atlantia (+1,9%), in attesa dell'assemblea degli azionisti di lunedì. Stabile Generali (+0,3%), dopo la decisione di Aviva di cedere a Allianz le sue attività in Polonia. Deboli le banche con Bper (-1%), Creval (-0,6%), Mps e Banco Bpm (-0,2%). In controtendenza Unicredit e Intesa (+0,1%). In rosso anche le utility tra cui Inwit (-1%), Enel (-0,4%), Snam (-0,2%) mentre sono in territorio positivo Italgas (+0,3%) e A2a (+0,1%). In calo Mediaset (-1,8%). (ANSA).