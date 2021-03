Rider: oggi sciopero in tutta Italia, stop alle consegne

ROMA, 26 MAR - Giornata di mobilitazione dei rider oggi in tutt'Italia. L'iniziativa è stata proclamata dalla rete "Rider X i Diritti" ed è stata confermata nonostante il Protocollo quadro per la legalità e contro il caporalato siglato mercoledì scorso dai sindacati ed Assodelivery. Lo sciopero si tiene in 30 città italiane con lo slogan "Nessuno ordina, nessuno consegna". I rider invitano infatti i consumatori a unirsi alla protesta e boicottare per un giorno le principali piattaforme di food deliverance. (ANSA).