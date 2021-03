Borsa: Europa apre in rialzo con promessa Biden su Vaccini

MILANO, 26 MAR - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo, spinte dalla promessa del presidente Biden sul sostegno al Vecchio continente per i vaccini contro il coronavirus. Sui mercati torna l'ottimismo anche dopo la riunione del Consiglio Ue che ha affrontato il tema della distribuzione dei vaccini. Avviano la seduta in rialzo Francoforte (+0,64%), Londra (+0,6%), Parigi (+0,45%) e Madrid (+0,84%). (ANSA).