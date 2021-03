Borsa: Milano tiene con Hera, scivolano Nexi e Buzzi

MILANO, 25 MAR - Borsa di Milano in tenuta in una giornata incerta per i listini europei: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dello 0,04% a 24.218 punti, l'Ftse All share invariato rispetto alla vigilia. E i mercati azionari del Vecchio continente si sono mossi senza una direzione precisa, seguendo da vicino l'andamento di Wall street: Londra ha concluso in calo dello 0,57%, Parigi in rialzo dello 0,09% mentre Francoforte ha segnato un aumento dello 0,08%. Piazza Affari ha guardato anche alla giornata di lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedesco a 10 anni, con il differenziale ha chiuso la seduta sui listini telematici a 96,3 punti base rispetto ai 94 dell'apertura, e tra i titoli a maggior capitalizzazione spicca la corsa di Hera, che è salita del 3,4% a 3,2 euro dopo i conti resi noti alla vigilia e ben accolti dagli analisti. In aumento oltre il punto percentuale Diasorin, Prysmian, Stellantis e Pirelli, mentre faticano i gruppi legati al prezzo del petrolio che sta scivolando sui mercati internazionali, con Tenaris che ha ceduto il 2,6%, mentre Saipem ed Eni hanno perso l'1,3%. Ma tra i gruppi a maggior capitalizzazione i più pesanti sono stati Nexi, in calo finale del 3,3%, e soprattutto Buzzi, che ha perso il 4,3% finale. Nel paniere a minore capitalizzazione spicca invece l'interesse sui gruppi editoriali, con una chiusura in corsa per Class Editori (+34,2% a 0,14 euro) nel giorno dei conti del quarto trimestre e con Borsa Italiana che ha comunicato che non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo fino a una nuovo avviso. La stessa decisione era stata presa alla vigilia per la Società editoriale il Fatto (Seif), che si è mossa in forte rialzo per tutta la seduta prima di concludere in calo dell'1,4% a 0,68 euro. In aumento del 10% a 0,53 euro il Sole 24 Ore dopo i conti resi noti martedì e all'indomani delle iniziative per il lancio del nuovo formato del quotidiano. (ANSA).