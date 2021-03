Infrastrutture: 1,15 mld per manutenzione ponti-viadotti

ROMA, 25 MAR - Province e Città metropolitane hanno a disposizione ulteriori 1,150 miliardi per il triennio 2021-23 per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti nella rete stradale di loro competenza. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili oggi - si legge in una nota - ha acquisito l'intesa della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali sul decreto ministeriale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ripartisce la cifra prevista inizialmente nel dl 'Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia' del 14 agosto (Decreto agosto) e rafforzata nella Legge di bilancio per il 2021. "La dotazione di 1,150 miliardi per il triennio 2021-23 dovrà essere impiegata per aumentare il grado di sicurezza e di fruibilità di ponti e viadotti sulla rete stradale gestita da Province e Città metropolitane, che rappresenta oltre l'80% della viabilità extra urbana del Paese", commenta il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. "Il provvedimento fa parte di una strategia complessiva più ampia e sistemica per aumentare la sicurezza delle infrastrutture a beneficio di tutti gli utenti. Ulteriori risorse potranno essere reperite con la nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione". (ANSA).