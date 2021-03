Borsa: Milano gira in rialzo (+0,18%) con Tim, Hera, Campari

MILANO, 25 MAR - La Borsa di Milano cambia passo e gira in positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,18% a 24.251 punti. Lo spread si muove in area 95 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,58%: A dare lo slancio tra i big Tim, (+1,73%) Campari (+1,41%), A2a (+1,34%) ed Hera (+2,27%) che nel 2020 ha segnato ricavi oltre quota 7 miliardi. Fuori dal paniere principale svetta Cattolica (+2,6%) in scia ai conti con il risultato operativo oltre la guidance e le attese degli analisti. Scatto anche di Mediaset (+3%). Vendite su Tenaris (-1,8%), Nexi (-1,10%) e Cnh (-0,84%). (ANSA).