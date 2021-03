Borsa: Milano cede lo 0,30%, sotto pressione Leonardo

MILANO, 24 MAR - Avvio in calo per la Borsa di Milano che cede con il Ftse Mib lo 0,30% a ridosso dei 24mila punti. Sotto pressione Leonardo dopo la decisione di rinviare l'Ipo negli Usa di Drs. Il titolo, dopo aver faticato ad entrare agli scambi ed essere finito anche in asta, lascia sul terreno il 6,72%. Vendite poi sui bancari con Unicredit (-1,78%), Bper (-1,73%), Intesa Sanpaolo (-1,35%), Banco Bpm (-1,32%). Tra gli altri titoli sotto vendita fuori dal paniere principale Cattolica (-2,23%) e Mediaset (-0,99%). In tenuta Stm (+0,90%), Exor (+0,68%) e Poste (+0,48%) (ANSA).