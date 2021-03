Essilux: Borsa chiude bene (+1,6%) dopo ok Ue a GrandVision

MILANO, 23 MAR - Seduta positiva per EssilorLuxottica in Borsa dopo il via libera con condizioni dell'Antitrust europeo all'acquisizione di GrandVision: il titolo del gigante delle lenti e delle montature a Parigi ha chiuso in rialzo dell'1,6% a 131,7 euro dopo aver toccato un massimo di giornata a quota 134,9. Il gruppo italo-francese non è lontano dai massimi recenti dell'11 marzo scorso a quota 141, di fatto sui livelli pre Covid. In aumento anche il titolo della catena internazionale di negozi dell'ottica con base in Olanda, che in Borsa ad Amsterdam ha segnato un rialzo finale dell'1,5% a 26,5 euro. Oltre un anno e mezzo fa Essilux aveva offerto circa 7 miliardi di euro per il 76,72% di GrandVision in mano al fondo Hal, ma poi è nato un braccio di ferro legale ancora in corso incentrato soprattutto sugli effetti Covid nei conti del gruppo che dovrebbe essere acquisito da EssilorLuxottica. (ANSA).