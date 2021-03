Borsa: Europa prosegue in calo con vaccini e Turchia

MILANO, 22 MAR - Le Borse europee proseguono in calo con i mercati che guardano all'andamento dei contagi da Covid-19 e alla campagna di vaccinazione. Gli investitori valutano la situazione in Turchia dopo il crollo della Lira e della Borsa di Istanbul, a seguito della sostituzione del governatore della Banca centrale decisa dal presidente Recep Tayyip Erdogan. Sul fronte valutario poco mosso l'euro sul dollaro a 1,1905 a Londra. Piatto l'indice d'area stoxx 600 (-0,08%). In calo Parigi (-0,4%), Londra (-0,2%) e Madrid (-1,2%), mentre è piatta Francoforte (+0,07%). Sui listini pesano il comparto immobiliare (-1,4%), l'energia (-0,8%), con l'andamento del prezzo del petrolio, e le utility (-0,4%). Bene la farmaceutica con AstraZeneca (+1,2%), dopo gli esiti della sperimentazione negli Usa. In rialzo le auto (+1,8%) con Volkswagen (+4%), Porsche (+5%) e Daimler (+0,3%). Andamento positivo anche per l'hi-tech (+0,5%), in modo particolare per il settore del semiconduttori (+2,2%) con Asml (+2,2%), Infineon (+3%) e Asm (+1,4%). (ANSA).