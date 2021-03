Borsa: Europa apre in calo, si guarda a petrolio e vaccini

MILANO, 22 MAR - Le Borse europee avviano in calo la prima seduta della settimana. I listini sono appesantiti da energia e finanza. Gli investitori guardano all'andamento del prezzo del petrolio ed alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Sul fronte valutario l'euro è in calo sul dollaro a 1,1878. Apertura in calo per Londra (-0,76%), Parigi (-0,69%), Francoforte (-0,48%) e Madrid (-0,74%). (ANSA).