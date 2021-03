Castelli, prossimo passo proroga misure per liquidità imprese

ROMA, 21 MAR - Ora bisognerà "favorire l'accesso al credito, prorogando anche quelle misure, introdotte lo scorso anno con il Decreto "Liquidità", che sono state più proficuamente accolte dal sistema, sia per la parte prestiti che per la parte di sostegno alle ricapitalizzazioni". Lo afferma il viceministro all'Economia Laura Castelli su Fb. Il decreto Sostegni è "un primo passo, a cui ne dovranno seguire altri. Lo faremo già con il prossimo Def, ad aprile" per mettere in campo "interventi ancora più mirati per fare ripartire il sistema produttivo": Serviranno anche interventi "sul lato fiscale, perché il debito fiscale delle imprese sta crescendo moltissimo". (ANSA).