Petrolio: ancora in calo, Wti sotto 60 dollari al barile

ROMA, 19 MAR - Il prezzo del petrolio è ancora in calo dopo il tonfo di ieri legato ai timori su una ripresa più lenta del previsto in Europa e in Cina. Il Wti americano con consegna ad aprile è sceso sotto i 60 dollari al barile a 59,54, in calo dello 0,77%, mentre il Brent europeo con consegna a maggio è a 62,80 dollari (-0,76%). (ANSA).