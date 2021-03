Poste lancia piano Sustain Innovate, vede utile 2024 a 1,6 mld

ROMA, 19 MAR - Dopo gli obiettivi raggiunti dal piano Deliver22, "Poste Italiane presenta il nuovo piano strategico '2024 Sustain & Innovate' che prosegue nel percorso di crescita sostenibile e profittevole". La società guidata da Matteo Del Fante vede un utile netto ad 1,6 miliardi nel 2024, in crescita del 33% rispetto al 2020, e con una crescita in media l'anno del 6% nel periodo 2019-2024. Il piano prevede anche una politica dei dividendi "chiara e competitiva", "migliorata e sostenibile basata su una consistente generazione di cassa", che prevede una cedola in aumento del 35% nell'arco di piano: +14% nel 2021 e in crescita del 6% annuo. "Con il nostro Piano '2024 Sustain & Innovate', siamo in grado di costruire e crescere sulle solide basi gettate dal Piano Deliver22, con obiettivi raggiungibili in tutte e quattro le nostre divisioni di business", dice l'ad di Poste Italiane Matteo Del Fante. 'Il piano "24 SI' trasforma le sfide in opportunità grazie alla solidità e alla flessibilità del nostro approccio strategico al business. Confermeremo con un "SI" la nostra promessa di raggiungere i nostri obiettivi per il 2024". E' previsto anche l'ingresso "nel 2022 nel mercato dell'energia, con un'offerta equa, competitiva e di semplice comprensione". Anche così, l'azienda punta ad avere sempre di più - è uno tra i diversi punti chiave del nuovo piano strategico quadriennale - a "diventare il punto di accesso unico per tutte le esigenze quotidiane degli italiani" ed a "massimizzare il valore della potente rete omnicanale". Del Fante sottolinea anche: "A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un'azienda a zero emissioni nette entro il 2030". E sottolinea: "Le nostre persone si sono dimostrate essenziali per il nostro successo e continueremo ad investire su di loro". Sul fronte di estrema attualità della lotta alla pandemia poi dice: "Siamo orgogliosi del nostro ruolo chiave nel piano di vaccinazione nazionale, con circa 2 milioni di dosi di vaccino già consegnate, a sostegno dell'Esercito Italiano, grazie alla nostra piattaforma tecnologica nativa su cloud". (ANSA).