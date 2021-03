Bper: Unipol candida Montani per il Cda

MILANO, 18 MAR - Unipol annuncia che presenterà una lista di "al massimo" sette candidati per il consiglio di amministrazione di Bper, in scadenza con l'assemblea del prossimo 21 aprile. La compagnia bolognese, si legge in una nota, anticipa che la rosa di candidati includerà il nome di Piero Luigi Montani, banchiere di lunga esperienza, già amministratore delegato di Antonveneta, Bpm e Carige. Ad Unipol, in qualità di primo azionista di Bper, toccherà con ogni probabilità esprimere il futuro amministratore delegato dell'istituto modenese. (ANSA).