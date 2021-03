Innovazione:Colao incontra Le Maire,insieme su iniziative Ue

MILANO, 18 MAR - L'emergenza sanitaria da Covid-19 "ha evidenziato la necessità di rinforzare l'autonomia strategica dell'Unione Europea e la collaborazione franco-italiana sulle iniziative europee, sul cloud e l'elettronica". Ne hanno discusso, rende noto il Ministero dell'Innovazione Tecnologica, Vittorio Colao e Bruno Le Maire, Ministro dell'Economia e delle Finanze francese. Ad esempio "il nuovo progetto sui servizi e le infrastrutture cloud permetterà lo sviluppo di soluzioni affidabili e autonome, proteggendo i dati delle aziende e dei cittadini europei e contribuendo al progresso di nuove strutture e applicazioni". I Ministri hanno discusso della cooperazione nel campo dell'innovazione, tra cui i meccanismi di supporto alle startup e alle aziende innovative, che consentiranno lo sviluppo di progetti di cooperazione ingegneristica tra aziende innovative francesi e italiane. Le Maire e Colao "hanno concordato circa l'importanza di sostenere il Data Governance Act" e "confermato il loro supporto alle proposte della Commissione Europea sul Digital Services Act e sul Digital Markets Act e ribadito come il livello di azione europeo sia il più appropriato, auspicando la loro rapida adozione, possibilmente durante il primo semestre del 2022". Bruno Le Maire si è inoltre "congratulato sulla Presidenza Italiana del G20 per la vasta e ambiziosa agenda e ha assicurato a Vittorio Colao il pieno supporto della Francia per una Presidenza Italiana di successo" conclude la nota. (ANSA).