Borsa: Europa rallenta dopo previsioni Lagarde, Milano +0,3%

MILANO, 18 MAR - Si mantengono in rialzo le principali borse europee dopo l'incertezza che ha prevalso a seguito delle prospettive economiche indicate dalla presidente della Bce Christine Lagarde. A seguito di un aumento registrato dalle retribuzioni in Europa nel 4/o trimestre (+3,5% contro il precedente +2,2%) hanno ripreso tono Francoforte (+1,14%), Milano (+0,45%) Parigi e Madrid (+0,15% entrambe), mentre resta al palo Londra (-0,15%) in attesa della decisione della Banca d'Inghilterra sui tassi. Contrastati i futures Usa, in lieve rialzo sul Dow Jones (+0,06%) e in deciso calo sul Nasdaq (-1,27%) in vista delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e degli indici macroeconomici della Fed di Filadelfia. In ripresa il greggio, che si porta sulla parità (Wti +0,02% a 64,61 dollari al barile), mentre salgono i metalli a partire dal ferro (+1,55% a 1.079 dollari la tonnellata). Ridiscende sotto quota 98 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento decennale in crescita di 1,9 punti allo 0,714%. Migliora tra i petroliferi Eni (+1,3%), resta cauta Total (+0,3%) e si portano in parità Bp e Shell. Prosegue il rialzo dei bancari Commerzbank (+3,92%), SocGen (+2,7%), Caixabank (+2,2%) e Santander (+1,35%), mentre lo riduce banco Bpm (+0,57%). Acquisti sui produttori di metalli Rio Tinto (+1,67%) e Bhp (+1,42%) e Glencore (+1,1%). Girano al rialzo i produttori di microprocessori da Be Semiconductor (+2,31%) ad Ams (+1,35%), mentre è poco mossa Stm (+0,2%). Acquisti sugli automobilistici Renault (+2%), Volkswagen (+1,3%) e soprattutto Porsche Holding (+5,48%) a monte della catena di controllo, spinta dagli analisti di Bernstein, che la ritengono a sconto in rapporto alla partecipazione in Wolfsburg. Bene Stellantis (+1,8%) in Piazza Affari e a Parigi. (ANSA).