Borsa: Europa rallenta dopo previsioni Lagarde, Milano +0,3%

MILANO, 18 MAR - Rallentano il passo ma resistono in territorio positivo le principali borse europee dopo le "prospettive incerte" per l'Eurozona annunciate dalla presidente della Bce Christine Lagarde. La migliore è Francoforte (+0,68%), seguita da Milano (+0,3%), Madrid (+0,17%) e Parigi (+0,1%), mentre gira in calo Londra (-0,22%) in attesa della Banca d'Inghilterra sui tassi. Negativi i futures Usa in vista delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e degli indici macroeconomici della Fed di Filadelfia. In calo il greggio (Wti -1,11% a 63,87 dollari al barile), mentre salgono i metalli a partire dal ferro (+1,55% a 1.079 dollari la tonnellata). Si attesta sotto quota 98 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento decennale in crescita di 1 punto allo 0,705%. Contrastati i petroliferi Eni (+0,5%), Total (+0,05%), Bp (-0,25%), Shell (-0,13%) . Acquisti sui bancari Commerzbank (+3,92%), Banco Bpm (+3,47%), Caixabank (+2,49%)SocGen (+2,32%) e Santander (+2,12%), deboli invece i produttori di microprocessori Siltronic (-1%), Infineon (-0,34%) ed Stm (-0,3%). Acquisti sugli automobilistici Renault (+2,84%), Volkswagven (+2,23%) e, a monte della catena di controllo, Porsche Holding (+4,55%), spinta dagli analisti di Bernstein, che ritengono che il suo prezzo sia troppo basso in rapporto alla partecipazione in Wolfsburg. Bene Stellantis (+1,11%) in Piazza Affari e a Parigi. (ANSA).