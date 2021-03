Borsa: effetto Fed su Asia, futures contrastati,Tokyo +1,01%

MILANO, 18 MAR - Seduta positiva sui listini asiatici sulla scia di Wall Street dopo che la Fed ha lasciato i tassi invariati alzando le stime di crescita per l'economia Usa. Ancora in crescita i rendimenti dei titoli di stato, sui timori di una futura stretta sui tassi. Listini positivi da Tokyo (+1,01%), con l'indice Topix (+1,23%) di nuovo sopra i 2mila, soglia che non vedeva dal 1991. Bene Shanghai (+0,51%), Taiwan (+0,44%) Seul (+0,61%) e Sidney (+0,26%), con Hong Kong (+1,18%) e Mumbai (+0,28%) ancora aperte. Contrastati i futures sull'Europa (positivi) e su Wall Street (in calo) nel giorno in cui prende la parola la presidente della Bce Christine Lagarde e la Bank of England decide sui tassi. In arrivo dall'Ue le retribuzioni e la bilancia commerciale e dagli Usa le richieste di sussidi di disoccupazione insieme a indicatori economici della Fed di Filadelfia. (ANSA).