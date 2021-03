Snam: utile 2020 a 1,16 miliardi, alza stima per 2021

MILANO, 18 MAR - Snam ha chiuso il 2020 con un utile netto in crescita del 6,5% a 1,16 miliardi di euro, per l'effetto combinato del 'core business', delle nuove attività, di proventi da partecipazioni e della riduzione degli oneri finanziari. In rialzo del 6,3% a 2,77 miliardi i ricavi, mentre il margine operativo lordo rettificato è cresciuto dell'1,3% a 2,19 miliardi. In rialzo del 5% il dividendo a 24,95 centesimi, in linea con quanto previsto nel piano, e del 23,5% a quasi 1,19 miliardi gli investimenti. Sale da 1,13 a 1,17 miliardi la stima sull'utile per l'anno in corso. Snam nell'anno del covid ha raccolto i frutti di una "strategia di lungo periodo intrapresa negli ultimi anni e beneficiano della solidità del core business, della crescita delle nuove attività nella transizione energetica e della continua attenzione ai costi", ha affermato l'amministratore delegato Marco Alverà. (ANSA).