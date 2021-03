Colao incontra ministra austriaca, focus su digitale

MILANO, 17 MAR - Il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ha incontrato oggi la Ministra per gli Affari Europei della Cancelleria Federale dell'Austria, Karoline Edtstadler. "Il dialogo si è concentrato sulle azioni europee per la transizione digitale e sul contributo nazionale di Italia e Austria a tale processo" si legge in un tweet del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (ANSA).