Borsa: Milano piatta, corrono Banco Bpm e Bper

MILANO, 17 MAR - La Borsa di Milano (-0,06%) galleggia e si avvia verso il finale di seduta, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 98 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,7%. A Piazza Affari corrono Banco Bpm (+4,3%) e Bper (+3%), con le ipotesi di riassetto del settore bancario e con le indiscrezioni di nuovi colloqui tra Giuseppe Castagna e Carlo Cimbri. Ben intonate anche Unicredit (+1,3%) e Intesa e Mediobanca (+1,2%) mentre è debole Mps (-0,08%). Seduta all'insegna del buon umore per Pirelli (+1,9%) e Stellantis (+1%). Bene anche Mediaset (-0,6%) e Tim (-0,4%). Procedono in calo Amplifon (-2,3%), Diasorin (-2,1%), Autogrill (-1,4%) e Moncler (-1,3%). (ANSA).