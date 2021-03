Borsa: Europa prosegue debole dopo Wall Street, attesa Fed

MILANO, 17 MAR - Le Borse europee proseguono deboli dopo l'avvio incerto di Wall Street. L'attenzione degli investitori è tutta concentrata sulla riunione della Fed mentre l'Eurostat conferma l'inflazione stabile a febbraio. Fari puntati anche sul fronte della campagna di vaccinazione con gli sviluppi sull'utilizzo del siero di AstraZeneca. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è stabile a 1,1935 mentre l'oro e il petrolio sono in calo. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,5%. In rosso Londra (-0,6%), Parigi (-0,1%), Madrid (-0,7%), piatta Francoforte (-0,01%) mentre è in rialzo Milano (+0,1%). Sui listini pesano le utility (-1,2%), l'energia (-1,1%) e l'hi tech (-1%). Bene le banche (+1%) e le tlc (+0,2%). A Piazza Affari corrono gli istituti di credito con le ipotesi di riassetto del settore. Si mettono in mostra Banco Bpm (+3,9%) e Bper (+2,9%). Bene anche Intesa (+1,7%) e Unicredit (+1,3%), mentre sono in controtendenza Mps (-0,9%) e Creval (-1%). Avanzano anche Pirelli (+2,2%) e Stellantis (+1,2%). Seduta in rosso per Amplifon (-2,7%), Autogrill (-2,3%) e Diasorin (-2%). (ANSA).