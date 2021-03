Pil: Confcommercio, a marzo previsto calo 4,7% su febbraio

ROMA, 17 MAR - Con le nuove chiusure decise dal Governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus a marzo il Pil potrebbe avere un calo del 4,7% su febbraio e un aumento del 7,3% su marzo 2020 quando però il Paese era in lockdown. Lo si legge nell'indagine sulla congiuntura di Confcommercio secondo la quale nel complesso del primo trimestre la variazione dovrebbe attestarsi al -1,5% rispetto all'ultimo quarto del 2020 e al -2,6% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. L'indicatore dei consumi di Confcommercio registra a febbraio, nel confronto annuo, un calo del 12,2%, sintesi di una riduzione del 28,2% per i servizi e del 5,8% per i beni. Per gli alberghi il calo tendenziale è del 70%. L'allentamento di alcune restrizioni, su gran parte del territorio, ha permesso, a febbraio, una ripresa in termini congiunturali dei consumi, favorendo il contenimento delle perdite su base annua rispetto alla pesante caduta registrata a gennaio (-17,5% dato rivisto al ribasso rispetto alla prima stima). (ANSA).