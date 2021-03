Amazon: rafforza rete Italia, centro distribuzione a Bergamo

MILANO, 17 MAR - Amazon apre il suo primo centro di ditribuzione in Lombardia a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, con un investimento di oltre 120 milioni di euro. "Questo nuovo investimento ci consentirà di creare 900 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e di potenziare la nostra rete di consegne per raggiungere ancora più clienti in tutto il Paese, superando i 10.000 posti di lavoro a tempo indeterminato creati in Italia in poco più di 10 anni, un risultato di cui andiamo particolarmente fieri", ha commentato Stefano Perego, VP Amazon EU Operations. Il nuovo centro sarà operativo entro il prossimo autunno e integrerà sistemi di risparmio energetico riducendo l'impronta ambientale. L'energia prodotta grazie a pannelli fotovoltaici posti sulla copertura del magazzino alimenterà il sito con circa 1.146 KW. L'edificio sarà gestito dal BMS (Buliding Management System), un sistema che permette una gestione intelligente dell'utilizzo e della manutenzione dell'immobile. Anche la mobilità avrà un'impronta di sostenibilità in quanto i parcheggi saranno dotati di colonnine di ricarica per le auto elettriche e inoltre verrà incentivato il sistema di trasporto tramite biciclette con la realizzazione di nuove piste ciclabili per incrementare i percorsi cittadini. Per preservare l'equilibrio e la biodiversità del territorio, saranno realizzate aree verdi e spazi alberati. (ANSA).