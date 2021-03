Aspi:cda Atlantia proroga a 27 termine revisione offerta Cdp

ROMA, 16 MAR - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha "preso atto della disponibilità avanzata con lettera del 12 marzo 2021da parte del consorzio composto da Cdp Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets Limited di estendere fino al 27 marzo il periodo di validità dell'offerta vincolante, presentata in data 24 febbraio, per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88% del capitale detenuta da Atlantia in Aspi. Il consiglio ha accolto tale disponibilità con l'intento di verificare la possibilità di introdurre i necessari sostanziali miglioramenti". Lo si legge in una nota. (ANSA).