Borsa: Europa positiva nel finale, bene Nasdaq, Milano +0,5%

MILANO, 16 MAR - Risalgono nel finale le principali Borse europee mentre si muovono a due velocità gli indici Usa (Dow Jones -0,4%, Nasdaq +0,8%). Milano guadagna lo 0,5%, Madrid lo 0,3%, Parigi lo 0,4%, Londra lo 0,7% e Francoforte lo 0,8%.Riduce il calo il greggio (Wti -1,3% a 64,65 dollari al barile), mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi ridiscende sotto quota 96 punti base. Effetto conti su Volkswagen (+7,9%) e sul telefonico Iliad (+4,8%), seguita da Cellnex (+3,9%), Bt (+3,25%) e Inwit (+2,6%). In campo farmaceutico sprint di AstraZeneca (+3,4%), dopo che l'Ema ha annunciato una decisione sul vaccino entro giovedì, escludendo per il momento correlazioni dirette tra casi sospetti e inoculazioni. Sugli scudi anche Diasorin ( +2,8%). Segno meno per i petroliferi Bp (-1,8%), Shell (-1,65%),Total (-1,4%) ed Eni (-1%). In campo bancario sprint di Banco Bpm (+3,6%), seguita da Bper (+2,3%), CaixaBank (+1,9%) e Unicredit (+1,7%). Seguono Barclays (+1,65%) e Lloyds (+0,9%), negative invece NatWest (-1,6%), Commerzbank (-1%), dopo le improvvise dimissioni del presidente del consiglio di sorveglianza Hans Joerg Vetter per motivi di salute, Bnp (-1,25%) e SocGen (-0,75%). (ANSA).