Borsa: Milano tiene (+0,45%), balzo Banco Bpm e Bper

MILANO, 16 MAR - Si mantiene in rialzo Piazza Affari al passaggio di metà seduta (Ftse Mib +0,45% a 24.247 punti), spinta da Banco Bpm (+3,12%) e Bper (+2%), che scendono dai massimi su ipotesi di rilancio del processo di aggregazione nel settore. In luce pure Unicredit (+2,2%) e Mediobanca (+2%), mentre si muovono con maggior cautela Intesa (+1%) e Mps (+1,1%). Acquisti anche su Diasorin (+2,75%) insieme al resto del comparto farmaceutico in Europa, nonostante gli stop temporanei per il vaccino anticovid di AstraZeneca (+3,31% a Londra). Bene anche Amplifon (+2%), Unipol (+1,72%), Nexi (1,75%) ed Stm (+1,5%), insieme al resto del comparto dei semiconduttori in Europa. Più caute Ferrari (+0,86%), Campari (+0,9%) e Leonardo (+0,65%), deboli Saipem (-2,14%), Eni (-1,39%) e Tenaris (-0,54%), con il calo del greggio (Wti -1,5% a 64,4 euro). (ANSA).