Sperlari: stop a gelatina animale nelle caramelle

ROMA, 16 MAR - Sperlari elimina la gelatina animale da tutte le sue caramelle Made in Italy ed entra nel mondo dei bambini. "Si è trattato di un percorso impegnativo che ha richiesto oltre tre anni di lavoro, fatto di scelte coraggiose" spiega il gruppo. Sperlari ha rivisto le sue ricette in tutti gli stabilimenti italiani per eliminare la gelatina animale e sostituirla con ingredienti di origine vegetale, come l'amido di mais e l'amido di patate. "Siamo fieri di annunciare il lancio sul mercato delle nostre nuove caramelle Kids che nascono, appunto, senza gelatina animale e rappresentano un'offerta a valore aggiunto nel segmento bambino" ha detto l'ad Piergiorgio Burei presentanto Dinomix, dinosauri frizzanti al palato, Sottomarini, animali marini nella variante oliata, e Incanti, fiori e farfalle zuccherati in superficie. Con un impegno per l'ambiente che prosegue con il packaging, attraverso l'introduzione di una busta smaltibile nella carta e con certificazione FSC (Forest Stewardship Council, che garantisce la provenienza della carta da foreste gestite in maniera responsabile). (ANSA).