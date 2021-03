Dl sostegni pronto in settimana, a imprese 12 miliardi

ROMA, 16 MAR - Il dl sostegni andrà in cdm entro la fine della settimana, si muoverà lungo 5 direttrici ed impiegherà "integralmente" i 32 miliardi autorizzati con l'ultimo scostamento. Lo spiega sui social la viceministra dell'Economia Laura Castelli, illustrandone alcuni contenuti: quasi 12 miliardi saranno destinati alle misure di sostegno alle attività produttive, con un fondo ad hoc per la montagna, circa 6 miliardi alla salute di cui 5 per il piano vaccini, e poco meno di 10 miliardi alle misure per famiglia, lavoro, indennità per stagionali e sportivi, Cig, Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza, NASPI e del Fondo occupazione. Un capitolo "che potrà contare su 2,5/3 miliardi" sarà dedicato agli Enti locali, per intervenire su Trasporto pubblico locale e imposta di soggiorno, ma anche per creare due fondi, per un totale che supera il miliardo e mezzo complessivo, per Comuni e Regioni. Due miliardi, infine, andranno alle misure per il fisco, per stralcio del magazzino fiscale inesigibile, rottamazione di avvisi bonari e altre misure. (ANSA).