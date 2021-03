Borsa: Milano sale (+0,5%) con Banco Bpm e Bper, ok Leonardo

MILANO, 16 MAR - Partenza in leggero rialzo di Piazza Affari sostanzialmente in linea con l'Europa, nonostante i future sull'avvio fossero meno ottimisti e sul mercato telematico emerga qualche tensione sui titoli di Stato italiani: l'indice Ftse Mib sale dello 0,5%, con ancora Leonardo sugli scudi (+2,8% dopo l'avvio del collocamento a Wall street di una quota di minoranza di Drs) e acquisti in progressivo aumento sulle banche. Il mercato premia le ipotesi di aggregazione nel settore, con il Banco Bpm che in particolare sale del 4% e Bper del 2,5%. Seguono Mediobanca (+1,9%) e Unicredit, che cresce di un punto e mezzo. Piatta in avvio ma sempre molto volatile Mps. Qualche vendita su Terna dopo la corsa di ieri, con il titolo limato dello 0,8%. (ANSA).