Borsa: Asia forte con Wall street, Tokyo ai massimi

MILANO, 16 MAR - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico positivi sulla spinta dei nuovi record di Wall street e in attesa dell'avvio della riunione del Federal Open Market Committee (Fomc) della Federal reserve, che si apre oggi e darà i suoi risultati domani. La Borsa di Tokyo ha infatti chiuso in crescita dello 0,5% con l'indice Nikkei 225 e dello 0,6% con il più generale indice Topix, che segna i massimi degli ultimi 20 anni. Gli operatori si attendono dalla banca centrale Usa che chiuda il Fomc con un ritocco migliorativo delle previsioni macroeconomiche, anche se non viene visto alcun intervento rilevante sulla politica monetaria. Positivo dello 0,6% in chiusura il listino di Hong Kong, con Shanghai che ha chiuso in rialzo dello 0,7% e Shenzhen di un punto percentuale. In aumento anche Seul (+0,7% l'indice generale, mentre il tecnologico Kosdaq segna una crescita finale dell'1,4%). Acquisti in prevalenza anche a Sidney, che ha chiuso in rialzo dello 0,8%. Incerti i future sull'avvio dei mercati europei, con la Borsa di Milano vista leggermente negativa in avvio. (ANSA).