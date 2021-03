Borsa: Milano tiene dopo stop AstraZeneca, bene Terna

MILANO, 15 MAR - Prima giornata di settimana senza strappi per le Borse europee, che come Wall street sembrano attendere i verbali della Fed di mercoledì per capire di più sulle politiche monetarie e sulle possibili spinte inflazionistiche: l'indice Ftse Mib ha concluso in rialzo dello 0,11% a 24.139 punti, con l'Ftse All share in crescita dello 0,09% a quota 26.269. Anche sui mercati azionari europei (Londra e Parigi +0,1%, Francoforte +0,2%) non hanno inciso la decisioni di diversi Paesi, compresi Italia e Francia, di interrompere precauzionalmente la somministrazione del vaccino anti Covid AstraZeneca, il cui titolo a Londra ha chiuso in rialzo dello 0,5%. Nel pomeriggio la notizia ha fatto scattare qualche vendita sui listini azionari, che poi comunque sono sostanzialmente rientrate. Piazza Affari ha guardato così anche allo spread tra Btp e Bund che ha concluso la giornata a 93 punti base, in linea con l'avvio di seduta e il rendimento del prodotto del Tesoro di qualche frazione sotto quota 0,6%. Tra i titoli principali hanno primeggiato Terna, che ha chiuso in aumento del 4,6% dopo che S&P sta pensando di inserirla nel suo paniere di sostenibilità, e Leonardo, salita del 4,1% a quota 7,74 euro dopo aver avviato il collocamento a Wall street di una quota di minoranza di Drs. Forti anche Inwit (+3%) e Stellantis, salita del 2,1% anche su un report favorevole di Deutsche bank, con Mediobanca che ha chiuso in rialzo limitato (+0,5%) dopo una forte corrente di acquisti a metà giornata. Deboli Tenaris e Nexi, che hanno ceduto oltre il 2%, mentre tra i titoli a minore capitalizzazione Astaldi ha ceduto il 18% a 0,345 dopo il prezzo di concambio con Webuild, in crescita finale del 3% a 1,7 euro. (ANSA).