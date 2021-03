Borsa: Milano tiene (+0,5%) dopo Wall Street, Europa piatta

MILANO, 15 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente piatti o di qualche frazione positivi dopo l'avvio di Wall Street: Londra, Parigi e Francoforte ondeggiano attorno alla parità, con Amsterdam e Madrid in aumento dello 0,3% e Milano, che è marginalmente la Borsa migliore di questa parte di giornata, con una crescita dell'indice Ftse Mib dello 0,5%. In Piazza Affari, in particolare, molto forte Terna che registra forti acquisti dall'avvio della seduta e che sale di oltre il 4%, seguita da Stellantis in aumento del 3,4% anche dopo un report positivo di Deutsche bank. Bene anche Leonardo che cresce del 2,5% dopo l'avvio dell'Ipo a Wall street di una quota di minoranza della statunitense Drs e Mediobanca in rialzo del 2,3%, nettamente il migliore tra i titoli finanziari. Piatta Tim, in lieve calo Atlantia (-0,5%), fiacche Enel, Nexi e Tenaris che cedono oltre un punto percentuale. Fuori dal listino a elevata capitalizzazione, forte calo per Astaldi che cede il 15% a 0,35 euro dopo la definizione del concambio con Webuild, che invece sale del 6% a quota 1,75. (ANSA).