Leonardo: lancia Ipo su quota di minoranza di Drs

MILANO, 15 MAR - Leonardo ha lanciato un'offerta pubblica iniziale per una quota di minoranza di azioni ordinarie della controllata statunitense Drs con un prezzo compreso tra 20 e 22 dollari per azione. "A valle del completamento dell'offerta", è previsto che Leonardo detenga il 78% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di Drs e circa il 74,7% "qualora l'opzione d'acquisto di ulteriori azioni venga esercitata integralmente dai sottoscrittori", spiega una nota della società. L'offerta pubblica iniziale consiste in 31.900.000 azioni ordinarie Drs: le azioni saranno offerte e vendute da Leonardo Us Holding, che "intende inoltre concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 4.785.000 azioni ordinarie al prezzo dell'offerta pubblica e al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione applicabili". Il documento di registrazione su Form S-1 è stato depositato presso la Sec statunitense ma "non è ancora efficace e pertanto non potranno né essere vendute azioni né accettate loro offerte di acquisto prima che il documento di registrazione diventi efficace", aggiunge Leonardo. Goldman Sachs & Co. LLC., BofA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC agiranno in qualità di lead book-running manager e Barclays, Citigroup, Credit Suisse, e Morgan Stanley agiranno in qualità di book-running manager dell'offerta e Credit Agricole, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG e UniCredit Capital Markets agiranno in qualità di co book-running manager dell'offerta. Mediobanca agisce in qualità di financial advisor per Leonardo. (ANSA).