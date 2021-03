Sace: al via Garanzia Italia anche per le medie imprese

ROMA, 15 MAR - Dal primo marzo è partita l'operatività di Sace anche per "Garanzia Italia" in favore delle Mid Cap (le medie imprese fino a 499 dipendenti) sul 90% del valore del finanziamento per un importo garantito fino a 5 milioni di euro alle stesse condizioni previste in precedenza dal Fondo Centrale di Garanzia. Lo annuncia Sace in una nota precisando che nel caso in cui il finanziamento sia destinato al rimborso di un'operazione di rinegoziazione del debito, la percentuale di copertura è fissata all'80%. La Garanzia Sace è gratuita e può essere rilasciata su finanziamenti, titoli di debito, operazioni di factoring e operazioni di leasing finanziario e sale and lease back. Tale iniziativa dedicata alle Mid Cap integra il programma Garanzia Italia destinato alle altre tipologie di imprese, avviato da Sace ad aprile 2020 e recentemente esteso fino al 30 giugno 2021 anche per i titoli di debito, al pari delle altre forme tecniche. Il rilascio delle garanzie in favore delle Mid Cap avviene online attraverso il portale "Garanzia Italia"; la documentazione completa informativa e tecnica sull'applicazione di "Garanzia Italia Mid Cap" si può trovare nella sezione del sito dedicata alla nuova operatività o rivolgendosi a uno dei 14 uffici di SACE presenti in tutta Italia. (ANSA).