Philips, a Prima Sole Components il Best Technical Innovation

ROMA, 15 MAR - In occasione del Philips Global Supplier Innovation Event, in forma virtuale per le vigenti prescrizioni legate al Covid 19, il gruppo industriale Prima Sole Components di Torrice(FR) è stato premiato dalla multinazionale Philips con il premio Best Technical Innovation. Il premio -viene spiegato - è stato conseguito grazie allo spiccato approccio innovativo del product design associato al superamento dei limiti tecnologici della tipologia di stampaggio SMC(sheet molding compound)per il progetto MRI Carrier; Questo componente costituisce il modulo del supporto paziente che PSC ha disegnato ed industrializzato e che produrrà per il nuovo sistema di risonanza magnetica di Philips. Prima Sole Components è stata premiata all'interno di un panel di 300 idee e 112 concorrenti finalisti. "Provo grande soddisfazione e desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni - commenta Maurizio Stirpe, presidente di Prima Sole Components - a tutto il nostro team R&D per la notevole capacità espressa e per l'ottimo servizio reso a Philips sia nella fase di progetto che in quella di sviluppo del prodotto a testimonianza della profonda conoscenza della tecnologia applicata. Questo premio ne costituisce il meritato riconoscimento". (ANSA).