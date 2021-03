Borsa: Europa prosegue in rialzo, attesa eurogruppo e Fed

MILANO, 15 MAR - Le Borse europee proseguono in rialzo spinte dall'ottimismo dopo i dati positivi della produzione industriale cinese. Gli investitori guardano all'Eurogruppo con la partecipazione della presidente della Bce, Christine Lagarde, e di Fabio Panetta. L'attenzione, inoltre, si concentra soprattutto per la Fed del 17 marzo. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro prosegue in calo a 1,1936 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,6%. In positivo Madrid (+0,8%), Londra e Parigi (+0,4%) e Francoforte (+0,2%). I listini sono sostenuti dalle Tlc (+1%) con Telefonica (+1,9%), Orange (+1,6%) e Cellnex (+1,9%). Bene anche le auto (+1,7%) dove brilla Stellantis (+3,2%). In luce anche Volkswagen (+3,2%), Porsche (+2,9%) e Renault (+0,5%). Senza particolare slancio le banche (+0,06%). Seduta in calo per l'energia (-0,4%), con il prezzo del petrolio in rialzo. In rosso Bp ( +1,1%), Total (-0,8%) e Shell (-0,5%). Andamento positivo, invece, per le utility (+0,3%). (ANSA).