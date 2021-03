Carrefour: completa acquisto Supersol Spagna per 78 milioni

MILANO, 15 MAR - Carrefour annuncia il completamento dell'acquisizione dei magazzini spagnoli Supersol, per un valore d'impresa di 78 milioni di euro. Attiva in Andalusia e nella regione di Madrid, Supersol apporta al colosso francese della distribuzione una dote di 172 magazzini di prossimità e supermercati. In questo modo Carrefour consolida la propria posizione di numero 2 nel Paese Iberico dopo la catena nazionale Mercadona di Valencia. Carrefour prevede di convertire le insegne Supersol con le proprie 'Carrefour Express', 'Carrefour Market' e 'Supeco' entro la fine dell'anno. Presenti soprattutto nelle grandi città (Madrid, Malaga Cadice e Siviglia), i magazzini Supersol contribuiranno per 50 milioni di euro aggiuntivi sul margine operativo lordo di Carrefour entro il 2023. (ANSA).