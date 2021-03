Carige: verso settimana decisiva, lunedì cda Ccb

GENOVA, 12 MAR - Si va verso una settimana decisiva nel dossier per il riassetto Carige. Cassa Centrale Banca (8,3%) e il primo socio dell'istituto ligure, il Fondo interbancario di tutela dei depositi (80%), avevano concordato di definire entro fine marzo il possibile esercizio dell'opzione di acquisto in mano ai trentini, anticipando cioè la scadenza prevista a fine anno. Già lunedì 15 marzo però potrebbero esserci sviluppi, visto che Ccb ha convocato, secondo quanto apprende l'ANSA, un consiglio di amministrazione. Il consiglio del Fitd si riunirà invece a sua volta il 17 marzo. Indiscrezioni riferite dal Messaggero oggi parlano della volontà dei trentini di offrire per esercitare la call su Carige un prezzo simbolico, sul modello 'banche venete'', pagando cioè 1 euro. Al momento comunque da quanto filtra al Fitd non è stata fatta alcuna offerta. (ANSA).