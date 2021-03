Borsa: Europa ondeggia su parità, Milano -0,01%

MILANO, 12 MAR - Borse europee a ridosso della parità con i listini cauti e che tirano il fiato. Lo sguardo è soprattutto ai vaccini, con Astrazeneca sotto la lente, e alle misure che i diversi governi stanno mettendo in campo per contenere la diffusione dell'epidemia. Avanzano i future sul Nasdaq. L'indice d'area europeo, lo stoxx 600, cede mezzo punto con vendite in particolare sui tecnologi e sull'immobiliare. Tengono energia e finanziari. Tra le diverse Piazze, Londra segna un +0,06%, Parigi un -0,05%, Milano un -0,01% (Ftse Mib a 24.114 punti) con lo spread tra Btp e Bund vicino ai 94 punti base e il rendimento del decennale italiano stabile allo 0,62%. La peggiore è Francoforte che cede lo 0,55% . Sul listino milanese Resta l'evidenza di Tim (+3,42%) che continua la sua corsa. Bene anche Unicredit (+1,47%) ; Mediaset (+1,22%), Generali (+1,07%). Lima Atlantia a +0,9%. Autogrill si conferma la più pesante (-6,2%). Il petrolio resta in calo con il wti a 65,8 dollari al barile. Fronte cambi l'euro è a 1,193 dollari. (ANSA).