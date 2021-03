Borsa: Milano gira in rialzo con rincorsa Tim +2,6%

MILANO, 12 MAR - La Borsa di Milano cambia volto dopo meno di mezz'ora dall'avvio degli scambi. Tim ha preso la rincorsa (+2,6%) e dopo i conti corre anche Diasorin (+1,5%). Fuori dal listino principale in evidenza Tod's (+5,8%). Essilorluxottica invece non ha convinto e il titolo cede lo 0,11 per cento. (ANSA).