Borsa: Asia in rialzo, debole Hong Kong con Tencent

MILANO, 12 MAR - La seduta ben intonata delle Borse in Asia è disturbata dal tonfo di Tencent (-2,1%) sulle indiscrezioni secondo cui sarebbe finita nel mirino dell'Antitrust cinese. Hong Kong cede l'1,3% ed è l'unica piazza in rosso, sul cui calo ha pesato anche la debolezza dei titoli finanziari, mentre Tokyo ha guadagnato l'1,73%, Shanghai lo 0,47%, Shenzhen lo 0,17% mettendo a segno il quarto giorno di rialzi. Xiaomi è stata tra i maggiori contributori all'aumento dell'1,8% dell'indice MSCI Asia Pacific Information Technology, in corsa dopo l'annuncio del piano di buy back da 1,3 miliardi di dollari. Anche altri giganti della tecnologia come SoftBank Group e TSMC sono balzati in avanti sulla scia dei rialzi del Nasdaq. (ANSA).