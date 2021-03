Essilux: ok Borsa (+2,5%) prima dei conti, livelli pre Covid

MILANO, 11 MAR - Ottima seduta in Borsa a Parigi per EssilorLuxottica alla vigilia dei conti del 2020 che verranno distribuiti in mattinata prima dell'avvio dei mercati azionari europei: il titolo del gigante mondiale delle lenti e delle montature per occhiali ha chiuso in rialzo del 2,5% a 141,3 euro, ai massimi dell'ultimo anno. In questo modo Essilux ha recuperato di fatto i livelli precedenti alla pandemia da Covid 19. (ANSA).