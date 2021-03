Italo: per Covid persi 440 milioni di ricavi, presto aiuti

ROMA, 11 MAR - La pandemia ha portato a una "riduzione dei ricavi per Italo di più di 440 milioni di euro per il solo anno 2020", secondo i dati riportati dai rappresentanti della società in un'audizione sul Recovery plan alle commissioni 5/a e 14/a del Senato. L'approvazione da parte della Commissione europea del fondo previsto per le imprese ferroviarie dell'alta velocità dal decreto rilancio relativamente al primo periodo di lockdown, da marzo a giungo 2020, "rappresenta - affermano i rappresentanti della società - una copertura parziale del danno subito ma adesso diventa fondamentale accelerare sull'erogazione di questa quota parte del fondo". Inoltre Italo chiede il riconoscimento dei danni subiti da luglio a oggi "perché il divieto di spostamento tra le regioni per un'impresa come la nostra equivale a stare in una condizione di totale lockdown visto che operiamo un servizio interregionale". "È necessario agire con coraggio e tempestività", afferma la delegazione che chiede di adottare "un approccio ispirato a preservare la concorrenza in un settore strategico ed essenziale come l'alta velocità". (ANSA).