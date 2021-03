Ok commissione a assegno unico figli, ora ultimo voto Senato

ROMA, 10 MAR - Via libera all'unanimità da parte della commissione Lavoro del Senato al ddl delega che istituisce l'assegno unico per i figli. Tutti gli emendamenti, spiega il relatore Mauro Laus (PD), sono stati ritirati quindi il testo è stato approvato senza modifiche rispetto alla Camera. Ora per l'ok definitivo manca solo l'ultimo voto dell'Aula del Senato. "Il passaggio in commissione, con la convergenza di tutte le forze politiche è un segnale importante, conferma la volontà di dare un sostegno concreto alle famiglie, un investimento nell'educazione e anche un segnale di speranza per la ripartenza", commenta il ministro per la Famiglia Elena Bonetti lasciando la commissione Lavoro del Senato dopo il via libera. (ANSA).