Borsa: Milano tiene con Europa e Wall street, giù Prysmian

MILANO, 10 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente di qualche frazione sopra la parità dopo l'avvio di Wall street: la Borsa migliore è quella di Parigi che sale dello 0,8%, seguita da Amsterdam (+0,7%) e Francoforte che cresce dello 0,6%. Positiva anche Milano, in rialzo dello 0,5% con l'indice Ftse Mib sui livelli pre pandemia, con Madrid che sale dello 0,2% e Londra che ondeggia attorno alla parità. In Piazza Affari, in particolare, scivolone per Prysmian che cede il 4% con breve sosta in asta di volatilità dopo i conti, oltre a qualche vendita su Cnh (-1,4%) e Pirelli, che perde circa un punto percentuale in attesa dei dati di bilancio. Piatta Astm (+0,1% a 25,38 euro) dopo che secondo indiscrezioni di stampa il socio Lazard riterrebbe il prezzo dell'Opa Gavio-Ardian troppo basso, bene Stellantis, Enel ed Atlantia che salgono oltre il punto percentuale. Più convinte Campari (+2,1%) e Interpump (+3%), con Tim che accelera e sale del 3,9% a 0,41 euro. Spicca sempre la corsa di Leonardo che cresce di oltre il 6% dopo i conti 2020 e l'illustrazione agli analisti. Tra i titoli a minore capitalizzazione, sempre vendite sulla Juventus che cede il 7,9% a 0,79 euro dopo l'eliminazione dalla Champions league. (ANSA).